Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"

Oud-Ajacied Kaj Sierhuis is transfervrij vertrokken bij Fortuna Sittard. De 28-jarige spits wordt staat op de radar bij onder meer FC Twente en FC Utrecht en zou met laatstgenoemde club zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Sierhuis reageert nu zelf op dat gerucht.

"Laten we dat maar gelijk ontkrachten", reageert hij bij de podcast Radio Scorito. "Dat klopt niet, maar ik heb al wel aangegeven dat de interesse van FC Utrecht er is. Dat klopt. Alleen heb ik nog helemaal geen keuze gemaakt, dus dat moet de komende weken of maanden gaan blijken."

Sierhuis sluit een transfer naar een andere Nederlandse club niet uit. "Het is moeilijk, ik houd alles nog open. Uiteindelijk moet je straks kijken welke dingen er echt concreet zijn en dat naast elkaar gaan neerleggen. Ik sta ook wel echt open voor het buitenland. Tegelijkertijd zijn er ook mooie clubs in Nederland, dus ik sluit dat niet bij voorbaat uit", aldus de spits.