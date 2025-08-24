Sierhuis over leiderschap Ajacied: "Keek wat er op ons bord lag"

Kaj Sierhuis kijkt met bewondering terug op zijn tijd bij Ajax, waarin hij onder meer samenwerkte met Dusan Tadic. De spits van Fortuna Sittard vertelt bij ESPN's Goedemorgen Eredivisie hoe groot de impact van de Serviër was, zowel op als buiten het veld.

"Het was mooi om onderdeel te zijn van dit team en ik denk ook dat als ik nu was doorgebroken het anders was geweest. Na een half jaar stond het team goed en had ik concurrentie in de spits van Huntelaar, Tadic en Dolberg. Toen wist ik wel dat ik mijn heil ergens anders moest gaan zoeken", legt Sierhuis uit.

Vooral het voorbeeldgedrag van Tadic maakte indruk. "Ik heb het zelf niet zo beleefd dat hij leidend was om spelers naar de gym te krijgen. Maar Tadic zijn voorbeeldgedrag heb ik bij geen een andere speler ooit zo gezien. Elk moment van de dag ging hij voor het hoogst haalbare. Ik weet nog dat hij er net een week was en voorop ging bij de warming-up. Hij legde toen het tempo zo hoog dat iedereen daarna moe was. Hij zag Mazraoui wat rustiger aan doen en had gelijk zoiets van: 'heey vriend, even goed warm worden.' Dat was voor ons wel echt een eye-opener."

Ook buiten de trainingen nam Sierhuis veel over van de routinier. "Ik keek heel erg naar de dingen die hij deed en daar pikte je al veel dingen van op. Ik vond het heel interessant om te zien wat hij at op een wedstrijddag. Hij had een hele andere routine dan wat wij gewend waren. Als wij een avondwedstrijd hadden, at hij bij de lunch een koolhydraatrijke maaltijd. In de avond koos hij juist voor wat lichts, zodat hij niet met een volle maag het veld op ging."

Zelfs aan tafel bleef Tadic scherp, herinnert Sierhuis zich. "Hij kwam ook wel eens naar Carel Eiting en mij toe om te kijken wat er op ons bord lag. Dan zei hij: 'Dit heb je helemaal niet nodig.' Wij waren eind tieners, dus wij waren nog niet op dat niveau qua denkwijze en hij wel. Dus dat heeft mij wel echt aan het denken gezet."