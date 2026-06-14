Sierhuis vol lof over Ajax-verdediger: "Zegt wat over de persoon"

In WK Ontbijt van de NOS blikken oud-Ajacied Kaj Sierhuis en Ricky van Wolfswinkel vooruit op het WK-duel tussen Oranje en Japan van zondagavond. Ko Itakura zal de aanvoerdersband dragen voor de Japanners. Sierhuis kent hem nog van zijn tijd bij FC Groningen en heeft lovende woorden voor de verdediger.

"Samengespeeld bij FC Groningen. Wel grappig natuurlijk. Hij is niet de grootste ster van het Japanse elftal, maar kennelijk dusdanig belangrijk dat hij nu de eerste aanvoerder is", steekt de spits van wal.

Sierhuis ziet dat Itakura ook naast het veld een belangrijke rol speelt. "Ik denk dat het vooral wat zegt over de persoon Itakura. Een voorbeeldprof, altijd met zijn sport bezig. Een hele sociale jongen, ondanks dat hij de Engelse taal nog niet echt machtig was. Hij probeerde echt al een teamplayer te zijn. Hele leuke, lieve jongen. Wie weet wat hij kan brengen", is Sierhuis lovend.

Japan spreekt duidelijk uit dat de hoop is om wereldkampioen te worden. "We willen allemaal kampioen worden, maar ze geloven er ook in. Het kan een hele leuke pot worden. We moeten Japan niet onderschatten, want daar zit veel kwaliteit", besluit Van Wolfswinkel.