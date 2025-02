Silooy noemt twee Ajax-spelers: "Ik had het niet zien aankomen"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles en daardoor heeft de koploper van de Eredivisie nu vijf punten voorsprong op PSV. Sonny Silooy is dit seizoen steeds meer onder de indruk geraakt van de club uit Amsterdam.

"Ik had het niet zien aankomen en ik denk dat eigenlijk iedereen best wel sceptisch was, als je zo’n moeilijk seizoen hebt gehad en je in de zomer de hand op de knip moet houden", blikt hij terug op de website van VI. "Dan komt er een trainer uit Italië waar mensen van dachten: die gaat heel verdedigend spelen. Maar weet je: hij heeft het gewoon goed neergezet. Josip Sutalo was al afgeschreven, maar rendeert nu gewoon heel erg goed", aldus Silooy.

"Over Anton Gaaei kan je hetzelfde zeggen en zo zijn er nog wel een paar", vervolgt hij realistisch. "Dat weet je ook, dat heb ik zelf ook altijd ervaren: buitenlandse spelers hebben altijd tijd nodig om te acclimatiseren. David Neres heeft er ook een jaar over gedaan voor hij echt top was en bij Nwankwo Kanu, Jari Litmanen en Finidi George in mijn tijd was dat niet anders hoor", blikt Silooy terug.

"Farioli is er gewoon mee aan de slag gegaan, hij heeft de intensiteit op de training omhoog gegooid en dat zie je terug in de wedstrijden. Hoe ze tegen Heracles aan het sprinten waren, dat zag je vorig jaar minder", stelet hij. "Dat heeft toch te maken met zijn opvatting over voetbal en misschien ook met zijn wisselbeleid. Daar was iedereen ook sceptisch over, maar ze gaan allemaal wel volle bak op het moment. Er zitten ook heus weleens wedstrijden tussen die niet om aan te zien zijn, maar als je straks met die schaal in je handen staat, is iedereen blij, let maar op!"