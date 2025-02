Silooy ziet Ajacied worstelen: "Hij heeft het best moeilijk"

Oud-voetballers Youri Mulder en Sonny Silooy, beiden met een verleden bij Ajax, hebben hun licht laten schijnen op de huidige situatie bij de club. Ondanks dat Ajax na lange tijd weer bovenaan staat, blijft er kritiek op de speelstijl. Vooral in de aanval is de spoeling dun door blessuregevallen.

Youri Mulder benadrukt in Voetbal International het gebrek aan opties in de voorhoede: "In de aanval is het bijvoorbeeld best wel dun, daar zijn ze natuurlijk Wout Weghorst en Chuba Akpom kwijt. Dan moet je niet hebben dat Brian Brobbey een blessure oploopt. Ajax kan voorin ook iets minder terugvallen op individuele kwaliteit dan PSV. Maar Ajax zit nu in een goede flow en ook als er spelers wegvallen, vangen ze dat de laatste weken goed op. Ik geef ze op dit moment de beste kans."

Sonny Silooy ziet dat Brobbey ondanks de moeilijkheden blijft strijden: "Daar heb je Brobbey die het best moeilijk heeft, maar wel het gevecht aangaat en ook steeds vaker wint. Wat wel lekker is, en dat heeft Farioli erin gekregen: wie hij ook opstelt, ze voeren allemaal hun taak uit. Dan gaat het er nu om dat je elkaar scherp houdt."