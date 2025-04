Simon Tahamata in afwachting van Ajax: "Dan wordt het moeilijk"

Ajax heeft contact gezocht met Simon Tahamata. Het is echter nog sterk de vraag of de oud-Ajacied terugkeert bij de Amsterdamse club.

Tahamata werkte jarenlang als jeugdtrainer bij Ajax, maar vertrok vorig jaar en ging aan de slag bij een voetbalschool in Berlijn. Inmiddels zit dat avontuur er ook op en wordt Tahamata weer gelinkt aan een terugkeer. Bij Ajax Showtime verzekert de oud-aanvaller dat het echt nog niet zover is. "Als ik de sociale media moet geloven, zit er een terugkeer in", stelt hij. "Praten is één, maar doen is twee."

Volgens Tahamata pakt Ajax niet echt door. "Je kunt praten en zeggen: we hebben contact met Simon. Vergeet het maar. Ik ben alle mensen die mij gesteund hebben en willen dat ik terugkom heel erg dankbaar. Maar zij hebben hier niks over te vertellen, denk ik. De realiteit is namelijk anders", legt hij uit. "Als ze niet doorpakken, wordt het moeilijk. Het zou gemakkelijker zijn als ik weet wat de club van mij wil. Willen ze of willen ze niet?"

De 68-jarige jeugdtrainer heeft naast Ajax met nog twee andere clubs contact gehad, maar ziet een terugkeer naar Amsterdam wel zitten. "Ik zou het wel willen, als zij een stap maken. Het moet wel van hen komen", benadrukt hij. "Het is niet zo dat ik zit te bedelen. Dat hebben de sociale media er wel van gemaakt, maar ik niet."