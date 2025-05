Simon Tahamata vindt nieuwe klus en keert niet terug bij Ajax

Tahamata was al even op zoek naar een nieuw avontuur na zijn vertrek bij een voetbalschool in Berlijn. "Hij heeft er heel veel zin in", laat een woordvoerder weten aan AT5. "Voor beide nationale ploegen gaat hij straks over de talenten en nieuwe aanwinsten. Iedereen in Indonesië heeft heel veel respect voor hem als persoon, zijn naam, werk en verleden. Ze geven hem straks alle ruimte om te werken aan het doel: beter, beter en nog beter worden."

Daarmee is een eventuele terugkeer bij Ajax (voorlopig) van de baan. Tahamata vertrok niet op een fijne manier uit Amsterdam, waar hij jarenlang jeugdtrainer was. Later hoopte de voormalig profvoetballer dat hij opnieuw benaderd zou worden door Ajax, maar dat gebeurde niet.