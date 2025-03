Simon Zwartkruis prijst Ajacied: "Vorig jaar nog de kop van jut"

Simon Zwartkruis heeft ook gezien dat bondscoach Ronald Koeman in zijn laatste voorselectie heeft gekozen voor de nodige oude bekenden. Zo zijn er geen nieuwelingen opgeroepen, terwijl drie Ajacieden nog altijd kans maken op een plek in Oranje.

De eerste is Jorrel Hato. "Zijn mentor Winston Bogarde blijft een centrumverdediger in hem zien, maar bij Ajax houdt trainer Francesco Farioli vast aan de linksbackpositie voor Hato", schrijft Zwartkruis in Voetbal International. "Des te knapper is het dat de jongeling zichzelf op die plek nu al in de kijker heeft gespeeld van Liverpool en Chelsea. En van bondscoach Ronald Koeman."

Ook Kenneth Taylor wordt besproken. "Was hij vorig jaar nog regelmatig de Kop van Jut bij het dolende Ajax, dit seizoen speelt Taylor een belangrijke rol in de wederopstanding van zijn club. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een constante factor binnen de Amsterdamse ploeg, op welke positie Farioli hem ook neerzet. De kans is groot dat Taylor zijn ontwikkeling komende zomer gaat verzilveren met een transfer naar een topcompetitie."

De laatste Ajacied is Brian Brobbey. "Het duurde lang en het was een hele worsteling, maar zijn doelpuntenproductie in de Eredivisie is uiteindelijk dan toch op gang gekomen. In het Nederlands elftal was dat al eerder gebeurd: tijdens de laatste interland van 2024, in Bosnië en Herzegovina (1-1), opende Brobbey zijn Oranje-account", aldus de journalist.