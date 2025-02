Simonis overtuigd: "Hij gaat ook echt wat toevoegen aan Ajax"

Paul Simonis, trainer van Go Ahead Eagles, twijfelt er niet aan dat Oliver Edvardsen over de kwaliteiten beschikt om te slagen bij Ajax. In gesprek met ESPN is Simonis vol lof over de 25-jarige Noor, die niet alleen technisch begaafd is, maar ook een nuchtere en bescheiden mentaliteit meebrengt naar Amsterdam.

"Edvardsen is de beste speler waar ik als trainer mee op het veld heb gestaan," stelt Simonis bij Goedemorgen Eredivisie. "Waarom? Het is een geweldig intelligente speler. Hij kan goed tussen de linies spelen. Hij herkent wanneer de bal vrij is en gaat dan lopen. Je moet hem niet aan de zijkant posteren en hij is misschien niet héél dominant in de één-tegen-één, maar hij is sterk, vaardig en rustig aan de bal. Hij gaat echt wat toevoegen aan Ajax."

Volgens Simonis moet Ajax Edvardsen wel op de juiste manier gebruiken. "Als je hem aan de buitenkant plakt met de opdracht het veld te allen tijde breed te houden, dan rendeert hij niet optimaal. Als je hem iets meer vrijheden geeft, zoals bij Go Ahead, dan kan hij heel goed renderen. Hopelijk krijgt hij die vrijheid, want het is een geweldige speler."

Naast zijn kwaliteiten op het veld, prijst Simonis ook de persoonlijkheid van Edvardsen. "Het is een hele stoïcijnse jongen. Heel down to earth. Je ziet het ook aan de kleding waar hij in loopt en hij reed ook gewoon in een elektrische ID.3 bij ons." Dat leidt tot een gevatte opmerking van Hans Kraay Jr., die zich afvraagt wat voor auto dat precies is. "Gewoon, een hele seksloze Volkswagen," lacht Simonis.