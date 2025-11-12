Simonis reageert op mogelijke stap naar Ajax: "Hij regelt dat"

Paul Simonis wil geen uitspraken doen over de mogelijke interesse van Ajax in hem, zegt hij in een gesprek met de Wolfsburger Allgemeine Zeitung . Afgelopen maandag koppelde De Telegraaf de voormalig trainer van Go Ahead Eagles al aan de Amsterdamse club, maar woensdag blijft Simonis terughoudend.

Simonis werd dit weekend ontslagen bij VfL Wolfsburg vanwege tegenvallende resultaten. In het interview met de Duitse krant vertelt hij dat nog niet duidelijk is wanneer hij weer aan de slag zal gaan. Op de vraag of hij op weg is naar Ajax, antwoordt hij kort: "Daar wil ik niets over zeggen. Mijn zaakwaarnemer regelt dat."

De trainer blijft voorlopig nog een paar dagen in zijn woning bij Wolfsburg. Daarna keert hij kort terug naar Nederland, om vervolgens waarschijnlijk naar Spanje te vertrekken, waar hij een huis heeft. In het zuiden van Europa wil hij zich terugtrekken om zijn periode bij VfL Wolfsburg te laten bezinken en "om weer energie op te doen voor een nieuw avontuur."

Volgens De Telegraaf zou Ajax al contact hebben gehad met Simonis, mogelijk nog voordat hij zijn ontslag in Duitsland kreeg. De club is sinds afgelopen donderdag op zoek naar een nieuwe trainer, nadat John Heitinga vorige week op non-actief werd gesteld na teleurstellende resultaten.