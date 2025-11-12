AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Simonis reageert op mogelijke stap naar Ajax: "Hij regelt dat"

Arthur
bron: Wolfsburger Allgemeine Zeitung
Paul Simonis
Paul Simonis Foto: © BSR Agency

Paul Simonis wil geen uitspraken doen over de mogelijke interesse van Ajax in hem, zegt hij in een gesprek met de Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Afgelopen maandag koppelde De Telegraaf de voormalig trainer van Go Ahead Eagles al aan de Amsterdamse club, maar woensdag blijft Simonis terughoudend.

Simonis werd dit weekend ontslagen bij VfL Wolfsburg vanwege tegenvallende resultaten. In het interview met de Duitse krant vertelt hij dat nog niet duidelijk is wanneer hij weer aan de slag zal gaan. Op de vraag of hij op weg is naar Ajax, antwoordt hij kort: "Daar wil ik niets over zeggen. Mijn zaakwaarnemer regelt dat."

De trainer blijft voorlopig nog een paar dagen in zijn woning bij Wolfsburg. Daarna keert hij kort terug naar Nederland, om vervolgens waarschijnlijk naar Spanje te vertrekken, waar hij een huis heeft. In het zuiden van Europa wil hij zich terugtrekken om zijn periode bij VfL Wolfsburg te laten bezinken en "om weer energie op te doen voor een nieuw avontuur."

Volgens De Telegraaf zou Ajax al contact hebben gehad met Simonis, mogelijk nog voordat hij zijn ontslag in Duitsland kreeg. De club is sinds afgelopen donderdag op zoek naar een nieuwe trainer, nadat John Heitinga vorige week op non-actief werd gesteld na teleurstellende resultaten.

Gerelateerd:
Anwar El Ghazi bij Ajax in 2017

Oud-Ajacied krijgt gelijk in rechtbank: "Nog 1,2 miljoen euro"

0
Ronald Koeman op de KNVB Campus

Koeman gaat mogelijk stoppen bij Oranje: "Denk aan nabije toekomst"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd