Simonis wil PSV weer verslaan: "Heb een vriend die bij Ajax werkt"

Go Ahead Eagles neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen PSV en de club uit Eindhoven moet zien te winnen om aansluiting te houden met Ajax, de koploper van de Eredivisie. Paul Simonis hoopt echter dat hij de ploeg van trainer Peter Bosz (opnieuw) pijn kan doen.

"Ik heb een vriend die bij Ajax werkt", legt hij uit op de website van RTV Oost. "Die zei al: als jullie punten afsnoepen, stuur ik je een hele grote fles rode wijn op. Dat leeft heel erg in Amsterdam en ook in Eindhoven. Dus de wedstrijd van morgen (vanavond, red.) kan wel eens doorslaggevend zijn", voorspelt Simonis.

De oefenmeester wil in de komende weken nog niet te veel aan de bekerfinale in De Kuip denken. "Als je in de wedstrijden voorafgaand aan de finale (tegen AZ, red.) niet presteert, dan doe je jezelf ook tekort richting die wedstrijd. Wij leven van wedstrijd tot wedstrijd, zoals we dat het hele jaar hebben gedaan."