Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Oosttribune

FC Twente heeft nog altijd niet bekend gemaakt wie er het volgend seizoen voor de groep staat bij de Tukkers. Erik ten Hag heeft daarmee een van zijn lastigste taken te vervullen. Bij De Oosttribune bespreekt men mogelijke kandidaten. Ook andere clubs zitten bij sommige van hen op het vinkentouw.

"Je moet ook kijken wie er beschikbaar is, want zowel FC Utrecht als AZ zoeken een trainer", zegt Tijmen van Wissing bij De Oosttribune van RTV Oost. "Rick Kruys doet het uitstekend bij FC Volendam, maar gaat hij naar FC Utrecht of niet?"

Paul Simonis zit momenteel ook zonder club en is zoekende. "Simonis is een optie. Hij zal er alles aan doen bij FC Twente aan de slag te gaan. Dat lijkt hem de mooiste club om te werken, mooier dan PSV, Feyenoord en Ajax", weet de journalist.

Jan van Staa weet dat ook de naam van René Hake opgaat: "Het gaat om de doelstelling en wie je daarbij zoekt. Ze kennen elkaar allemaal goed. Ook Steijn is een van de kandidaten, maar dat is hij ook bij FC Utrecht. Dat zijn toch de trainers op dit moment in Nederland."

Ook doorgaan met huidig trainer John van den Brom is nog altijd een optie. "Je moet kijken wie er beschikbaar is. Als jouw droomkandidaat niet beschikbaar is, dan kun je alsnog terugvallen op het plan Van den Brom", besluit Van Wissing.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dillon Hoogewerf bij Vitesse

Ajax-jeugdproduct droomt groot: "Mijn droom is de Champions League"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Da Silva kent droomdebuut voor Ajax: "Wil hem daarvoor bedanken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties