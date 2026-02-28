Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

FC Twente heeft nog altijd niet bekend gemaakt wie er het volgend seizoen voor de groep staat bij de Tukkers. Erik ten Hag heeft daarmee een van zijn lastigste taken te vervullen. Bij De Oosttribune bespreekt men mogelijke kandidaten. Ook andere clubs zitten bij sommige van hen op het vinkentouw.

"Je moet ook kijken wie er beschikbaar is, want zowel FC Utrecht als AZ zoeken een trainer", zegt Tijmen van Wissing bij De Oosttribune van RTV Oost. "Rick Kruys doet het uitstekend bij FC Volendam, maar gaat hij naar FC Utrecht of niet?"

Paul Simonis zit momenteel ook zonder club en is zoekende. "Simonis is een optie. Hij zal er alles aan doen bij FC Twente aan de slag te gaan. Dat lijkt hem de mooiste club om te werken, mooier dan PSV, Feyenoord en Ajax", weet de journalist.

Jan van Staa weet dat ook de naam van René Hake opgaat: "Het gaat om de doelstelling en wie je daarbij zoekt. Ze kennen elkaar allemaal goed. Ook Steijn is een van de kandidaten, maar dat is hij ook bij FC Utrecht. Dat zijn toch de trainers op dit moment in Nederland."

Ook doorgaan met huidig trainer John van den Brom is nog altijd een optie. "Je moet kijken wie er beschikbaar is. Als jouw droomkandidaat niet beschikbaar is, dan kun je alsnog terugvallen op het plan Van den Brom", besluit Van Wissing.