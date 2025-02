Simonis woest op arbitrage: "Of we bestolen zijn? Nou, zeker"

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis snapt niet dat Gerrit Nauber in de eerste helft van het uitduel met Ajax (2-0) een gele kaart kreeg. Na rust kreeg hij ook zijn tweede.

Simonis is niet te spreken over de eerste straf voor Nauber. Een lichte overtreding op Brian Brobbey werd met geel bestraft. "Heel droevig", stelt Simonis bij ESPN. "Gerrit loopt gewoon terug naar zijn positie, want we weten dat Ajax heel snel vrije trappen neemt. Hij hoort het niet. Joey fluit zachtjes, denk ik. Gerrit is een law abiding citizen, een oerdegelijke Duitser. Hij loopt gewoon terug naar zijn positie."

"Als je daar dan geel voor gaat geven", verzucht Simonis, "dan denk ik: wat is dit nou?! Kom op man, dit is toch geen gele kaart? Vijftigduizend man gaat fluiten en als je dan het fluitje niet hoort, dan is dat niet zo gek toch?"

Ook het penaltymoment rond Daniele Rugani vond hij opvallend. "Dat vind ik ook weer een hele bijzondere beslissing, want het is geen natuurlijke houding. Volgens mij is dit wel gewoon een penalty. Of we bestolen zijn? Nou, zeker bij de penalty."