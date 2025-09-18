"Sinds hij bij Ajax speelt, is hij een mindere speler geworden"

Owen Wijndal overtuigt Theo Janssen niet, zo laat hij woensdagavond blijken tijdens de voorbeschouwing van Ajax - Inter op Ziggo Sport . De 25-jarige linksback, die in de basis staat, is volgens de oud-voetballer ‘een mindere speler’ geworden sinds hij bij Ajax speelt.

"Als ik naar Ajax kijk, let ik in het bijzonder ook op Wijndal. Je kent hem natuurlijk van zijn AZ-periode, toen was hij fantastisch", begint Janssen. "Sinds hij bij Ajax speelt, is hij eigenlijk een mindere speler geworden."

"Hij is heel statisch en maakt aan de bal heel veel verkeerde keuzes. De speelstijl die hij had, is hij helemaal kwijt. Ik zie niet meer de Wijndal die ik zag bij AZ. Ik vind het op dit moment een slechte versie ervan", aldus de analist.

Wesley Sneijder neemt het op voor Wijndal. "Hij heeft natuurlijk ook heel lang niet gespeeld, hè. Vorig jaar was hij de derde of vierde keuze. Nu is hij eigenlijk de enige linksback. Dat vind ik overigens ook vreemd: dat je een seizoen ingaat met één linksback", aldus de voormalig Ajax-speler.