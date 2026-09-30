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Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Daley Sinkgraven
Daley Sinkgraven Foto: © BSR Agency

Daley Sinkgraven hoopt op een nieuw contract bij Fortuna Sittard. De voormalig Ajacied traint nog altijd mee met de club uit Limburg. 

Sinkgraven keerde een jaar geleden terug in Nederland toen hij een eenjarig contract tekende bij Fortuna Sittard. De verdediger raakte echter al snel zwaar geblesseerd en lag er maanden uit. Deze zomer stonden de club dan ook niet in de rij voor de transfervrije Sinkgraven. 

"Ik heb hem de voorbije jaren met meerdere clubs contact gehad. Wat je wel merkt, is dat ze steeds meer naar data kijken", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dan kijken ze ook naar hoeveel minuten je de voorbije jaren hebt gemaakt. Ze willen toch weten hoe fit je bent."

In het geval van Sinkgraven was dat aantal niet hoog. In twee seizoenen bij Las Palmas kwam de Nederlander vijftien keer in actie en bij Fortuna Sittard sloeg het noodlot na twee wedstrijden toe. 

Ondanks dat zijn contract bij Fortuna Sittard na vorig seizoen afliep, traint hij wel gewoon mee met de ploeg van Danny Buijs. Of er ook een nieuw contract in het verschiet ligt? "Dat hoop ik wel, ja.”

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