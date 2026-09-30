Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"
Daley Sinkgraven hoopt op een nieuw contract bij Fortuna Sittard. De voormalig Ajacied traint nog altijd mee met de club uit Limburg.
Sinkgraven keerde een jaar geleden terug in Nederland toen hij een eenjarig contract tekende bij Fortuna Sittard. De verdediger raakte echter al snel zwaar geblesseerd en lag er maanden uit. Deze zomer stonden de club dan ook niet in de rij voor de transfervrije Sinkgraven.
"Ik heb hem de voorbije jaren met meerdere clubs contact gehad. Wat je wel merkt, is dat ze steeds meer naar data kijken", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dan kijken ze ook naar hoeveel minuten je de voorbije jaren hebt gemaakt. Ze willen toch weten hoe fit je bent."
In het geval van Sinkgraven was dat aantal niet hoog. In twee seizoenen bij Las Palmas kwam de Nederlander vijftien keer in actie en bij Fortuna Sittard sloeg het noodlot na twee wedstrijden toe.
Ondanks dat zijn contract bij Fortuna Sittard na vorig seizoen afliep, traint hij wel gewoon mee met de ploeg van Danny Buijs. Of er ook een nieuw contract in het verschiet ligt? "Dat hoop ik wel, ja.”
Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"
Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"
Boukhari terug op oude nest: "We hebben dingen uitgesproken"
Van der Vaart tipt oud-Ajacied voor Bayern: "Zou ze beter maken"
Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"
Ajax krijgt uitstekend nieuws: "Hij is terug op het trainingsveld"
Godts mocht niet mee naar het WK: "Daar was een reden voor"
Hans Kraay jr. verwonderd: "Weghorst is echt niet achterlijk, hè"
Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"
Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"
Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"
Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"
Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post
Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"
Driessen haalt oud-Ajacied door de mangel: "Een wanprestatie"
Van der Vaart lyrisch over aankoop: "Hij past perfect bij Ajax"
Geelen krijgt positie bij belangrijkste organisatie Europees voetbal
Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"
Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"
Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"
Leonardo krijgt een waarschuwing: "Hij moet nu echt aan de bak"
Marciano Vink is niet tevreden: "Het was een beetje gezapig"
Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax
'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'
Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"
Edwin van der Sar pakt handschoen op en verschijnt op voetbalveld
Mokio nieuw goudhaantje Ajax? 'Transferwaarde bijna verdubbeld'
'Daley Blind kampt met problemen': "Dat speelt al veel langer"
Sneijder verbaasd over beleid KNVB: "Dat is niet volgens de norm"
Voormalig Ajax-aanvaller krijgt lof: "Hij is een toekomstige ster"