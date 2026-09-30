Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"

Sinkgraven keerde een jaar geleden terug in Nederland toen hij een eenjarig contract tekende bij Fortuna Sittard. De verdediger raakte echter al snel zwaar geblesseerd en lag er maanden uit. Deze zomer stonden de club dan ook niet in de rij voor de transfervrije Sinkgraven.

"Ik heb hem de voorbije jaren met meerdere clubs contact gehad. Wat je wel merkt, is dat ze steeds meer naar data kijken", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dan kijken ze ook naar hoeveel minuten je de voorbije jaren hebt gemaakt. Ze willen toch weten hoe fit je bent."