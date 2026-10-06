'Sinkgraven kan na ruim jaar blessureleed nieuw contract tekenen'
Fortuna Sittard en Daley Sinkgraven zijn met elkaar in gesprek over een nieuw contract, zo meldt Voetbal International. De 31-jarige oud-speler van onder meer Ajax en SC Heerenveen zit sinds afgelopen zomer zonder verbintenis, maar bleef gedurende zijn revalidatie meetrainen bij de Limburgers.
Sinkgraven streek in februari 2025 neer in Sittard. Fortuna nam hem transfervrij over van Las Palmas en legde hem voor anderhalf jaar vast. Lang kon de linksback annex middenvelder destijds niet van zijn terugkeer naar Nederland genieten.
In zijn tweede optreden voor Fortuna, thuis tegen AZ, sloeg het noodlot toe. Sinkgraven scheurde zijn kruisband af en stond vervolgens langdurig aan de kant. Na het aflopen van zijn contract bleef hij bij Fortuna werken aan zijn herstel.
Zes weken geleden maakten de club en Sinkgraven nog gezamenlijk een plan voor de laatste fase van zijn fysieke herstel. Inmiddels lijkt de voormalig jeugdinternational klaar om weer volledig aan te sluiten. Afgelopen zaterdag speelde hij bijna de volledige wedstrijd tijdens een oefenduel met Genk, dat Fortuna met 1-2 won.
Fortuna acht Sinkgraven nu klaar voor de volgende stap en is met hem in gesprek over een nieuwe verbintenis. De duur van het mogelijke contract is nog onderwerp van gesprek. Sinkgraven liet eerder al weten zijn loopbaan graag bij Fortuna te willen hervatten, waardoor een akkoord volgens de berichtgeving een kwestie van tijd lijkt.
Oud-Ajacied dichtbij terugkeer Eredivisie: "De club beslist"
Schreuder heeft sterkhouder terug tegen Ajax: "Hij is topfit"
'Sinkgraven kan na ruim jaar blessureleed nieuw contract tekenen'
Ajax-speler liet transfer naar Juventus lopen: "Dat was serieus"
Nico Dijkshoorn genoot van oud-Ajacied: "In zwakbegaafd accent"
ESPN grijpt rigoureus in rond Vrouwen Eredivisie: "Schandalig"
Amrabat lyrisch over Ajax-ploeggenoot: "Hij kan heel ver komen"
'Newcastle United pakt door en wil na Steur nog een Ajax-speler'
Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"
Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"
'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'
Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"
Nijstad op de bank bij Jong Oranje: "Een Ajax-reserve speelt wel"
Woerts ontkracht Ajax-gerucht: "Allemaal geroddel, niets van waar"
Eenhoorn blijft kritisch op Ajax: "Zij kregen toen de hele pot"
Van der Vaart breekt stilte na VI-exit Polman: "Is helemaal oké"
Eredivisieclubs azen op Arsenal-talent: "Vergelijkbaar met Ziyech"
Peter Bosz legt druk ook bij Ajax: "Dat moeten ze nog bewijzen"
Fransen na Godts-transfer: "Eredivisie is tweederangscompetitie"
Van der Vaart doet bekentenis over Rotterdam: "Voel me hier thuis"
Sulejmani hoopt op terugkeer naar Ajax: "Komt er maar niet van"
Kritiek op Ajax-goalie neemt toe: "Allesbehalve een zekere indruk"
"Dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien"
Youri Mulder vol lof: "De beste speler met wie ik heb gespeeld"
Sneijder: "Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel"
Tadic onder de indruk van Oranje: "Nederland is een grootmacht"
Interlandvoetbal compleet op de schop? "Dit is de enige manier"
Gloukh betrokken bij opstootje na beladen duel met Ierland (video)
Kraay waarschuwt Oranje: "Te veel Eredivisie-spelers is riskant"
Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"