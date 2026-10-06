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'Sinkgraven kan na ruim jaar blessureleed nieuw contract tekenen'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Daley Sinkgraven
Daley Sinkgraven Foto: © BSR Agency

Fortuna Sittard en Daley Sinkgraven zijn met elkaar in gesprek over een nieuw contract, zo meldt Voetbal International. De 31-jarige oud-speler van onder meer Ajax en SC Heerenveen zit sinds afgelopen zomer zonder verbintenis, maar bleef gedurende zijn revalidatie meetrainen bij de Limburgers.

Sinkgraven streek in februari 2025 neer in Sittard. Fortuna nam hem transfervrij over van Las Palmas en legde hem voor anderhalf jaar vast. Lang kon de linksback annex middenvelder destijds niet van zijn terugkeer naar Nederland genieten.

In zijn tweede optreden voor Fortuna, thuis tegen AZ, sloeg het noodlot toe. Sinkgraven scheurde zijn kruisband af en stond vervolgens langdurig aan de kant. Na het aflopen van zijn contract bleef hij bij Fortuna werken aan zijn herstel.

Zes weken geleden maakten de club en Sinkgraven nog gezamenlijk een plan voor de laatste fase van zijn fysieke herstel. Inmiddels lijkt de voormalig jeugdinternational klaar om weer volledig aan te sluiten. Afgelopen zaterdag speelde hij bijna de volledige wedstrijd tijdens een oefenduel met Genk, dat Fortuna met 1-2 won.

Fortuna acht Sinkgraven nu klaar voor de volgende stap en is met hem in gesprek over een nieuwe verbintenis. De duur van het mogelijke contract is nog onderwerp van gesprek. Sinkgraven liet eerder al weten zijn loopbaan graag bij Fortuna te willen hervatten, waardoor een akkoord volgens de berichtgeving een kwestie van tijd lijkt.

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