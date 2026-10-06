'Sinkgraven kan na ruim jaar blessureleed nieuw contract tekenen'

Fortuna Sittard en Daley Sinkgraven zijn met elkaar in gesprek over een nieuw contract, zo meldt Voetbal International . De 31-jarige oud-speler van onder meer Ajax en SC Heerenveen zit sinds afgelopen zomer zonder verbintenis, maar bleef gedurende zijn revalidatie meetrainen bij de Limburgers.

Sinkgraven streek in februari 2025 neer in Sittard. Fortuna nam hem transfervrij over van Las Palmas en legde hem voor anderhalf jaar vast. Lang kon de linksback annex middenvelder destijds niet van zijn terugkeer naar Nederland genieten.

In zijn tweede optreden voor Fortuna, thuis tegen AZ, sloeg het noodlot toe. Sinkgraven scheurde zijn kruisband af en stond vervolgens langdurig aan de kant. Na het aflopen van zijn contract bleef hij bij Fortuna werken aan zijn herstel.