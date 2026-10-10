Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"

Daley Sinkgraven maakt al sinds 2025 deel uit van de selectie van Fortuna Sittard. Zijn contract liep op 30 juni 2026 af, maar inmiddels heeft de oud-speler van Ajax en SC Heerenveen een nieuw contract gekregen.

Technisch directeur Joris Mathijsen is content: "Daley heeft de afgelopen periode laten zien wat voor professional hij is. Ondanks zijn langdurige blessure is hij hard blijven werken en heeft hij getoond weer van waarde te kunnen zijn voor onze selectie", opent hij via de clubkanalen van Fortuna Sittard.

"Met zijn ervaring, kwaliteit en persoonlijkheid kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de groep. We zijn dan ook blij dat we met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een voortzetting van de samenwerking tot het einde van het seizoen", vervolgt hij.