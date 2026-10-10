Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Daley Sinkgraven maakt al sinds 2025 deel uit van de selectie van Fortuna Sittard. Zijn contract liep op 30 juni 2026 af, maar inmiddels heeft de oud-speler van Ajax en SC Heerenveen een nieuw contract gekregen.
Technisch directeur Joris Mathijsen is content: "Daley heeft de afgelopen periode laten zien wat voor professional hij is. Ondanks zijn langdurige blessure is hij hard blijven werken en heeft hij getoond weer van waarde te kunnen zijn voor onze selectie", opent hij via de clubkanalen van Fortuna Sittard.
"Met zijn ervaring, kwaliteit en persoonlijkheid kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de groep. We zijn dan ook blij dat we met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een voortzetting van de samenwerking tot het einde van het seizoen", vervolgt hij.
"Ik ben blij dat ik weer écht onderdeel uitmaak van de selectie en kan doen wat ik het liefste doe: voetballen. Ik ben dankbaar voor de kans die de club mij de afgelopen periode heeft geboden om weer volledig fit te worden. Nu is het aan mij om dat vertrouwen terug te betalen. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan en mijn bijdrage te leveren aan de prestaties van het team," besluit hij.
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