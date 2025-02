Sinkgraven-terugkeer besproken bij SC Heerenveen: "Zochten wat anders"

Na meer dan vijf seizoenen in het buitenland bij Bayer Leverkusen en Las Palmas keerde Sinkgraven deze winter terug in de Eredivisie. De 29-jarige linksback tekende een contract bij Fortuna Sittard. Ferry de Haan krijgt in de Sportcast van Omrop Fryslân de vraag of Sinkgraven ook een optie was voor SC Heerenveen. "Uiteindelijk niet, maar hij is wel besproken", laat de algemeen directeur weten.

SC Heerenveen versterkte zich deze winter aan de linkerkant wel met Hristiyan Petrov. "We zochten wat anders, qua type. Daley is natuurlijk een goede speler, maar wij dachten wat meer fysiek nodig te hebben in deze periode", legt De Haan uit. Sinkgraven maakte afgelopen weekend tegen Ajax zijn debuut voor Fortuna Sittard.