Sinkgraven wacht debuut tegen Ajax: "Die voetballer is er nog"

"Ik ben gewoon blij dat ik hier de kans krijg om mezelf te herpakken", vertelt Sinkgraven in Dagblad de Limburger. "Ik wil weer belangrijk zijn voor een team, onderdeel zijn van een gezamenlijk project. Dat laatste was de voorbije jaren niet, bij Las Palmas maar ook al een beetje bij Leverkusen. Ik heb gewoon veel te weinig gespeeld."

Sinkgraven kwam over van Las Palmas. Al sinds half oktober behoorde hij niet meer tot de wedstrijdselectie van de Spaanse club. "Als mijn teamgenoten op pad waren, moest ik voor mezelf trainen. Ik werd gewoon niet gebruikt, of gezien. Het was niet meer te redden", aldus Sinkgraven, die zijn frustratie ook uitte. "Ik ben niet iemand die dan deuren kapot schopt, maar een voetbalschoentje naar de muur is wel gebeurd. Het enige dat je kunt doen is doorgaan, want zo is het voetbal ook. Wel wilde ik mijn hoofdstuk in Spanje per se deze winter afsluiten."

De linksback is nog niet wedstrijdfit, maar hoopt zondag tegen Ajax wel minuten te mogen maken. "Ja, dat voelt als heel lang geleden. Ik denk wel dat ik wat completer ben nu; verdedigend heb ik veel geleerd. Vroeger was het meer een beetje op intuïtie, vrij het veld in en we zien wel hoe het loopt. Nu denk ik na over het team; hoe zij staan, hoe wij staan. Ik mag alleen nog wel iets verbaler zijn en anderen meer aansturen", meent Sinkgraven, die met Ajax in 2019 een droomjaar in de Champions League beleefde. "Een verschrikkelijk mooi jaar, dat me altijd bij zal blijven. Ja, het wordt zondag een speciaal duel."

Sinkgraven was lange tijd middenvelder, maar werd door Peter Bosz bij Ajax in 2016 omgeturnd tot linksback. "In het begin had ik er niet meteen gevoelens bij, bij die nieuwe positie. Maar het voetbal is zó veranderd: het linksbackie gaat er nu telkens overheen. Als je ook kijkt naar Grimaldo van Leverkusen, die maakt er gewoon een paar per seizoen. Mijn favoriete positie? Heb ik niet. Ik hoop gewoon iets toe te voegen. Creativiteit, voetbal. Ik denk dat de meesten mij nog wel een beetje kennen uit mijn Ajax-tijd, en die voetballer is er zeker nog. Maar van knokvoetbal kan ik ook genieten."