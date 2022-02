Geschreven door Idse Geurts 07 feb 2022 om 10:02

Zondagavond maakte Ajax bekent dat Marc Overmars per direct vertrekt bij Ajax. Overmars zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting meerdere vrouwelijke collega’s. Hierdoor is de positie van de directeur voetbalzaken onhoudbaar geworden. In Nederland is dit nieuws als een bom ingeslagen, maar ook de buitenlandse pers reageert geschokt.

Zo noemt het Duitse Bild het afscheid een ‘bitter einde’ van een Ajax-voetballegende. Engels medium The Guardian benadrukt vooral dat Overmars zich schaamt voor zijn acties. Onze zuidelijke collega’s van het Belgische Sporza, noemen het zelfs een ‘bom bij Ajax’. Daarnaast meldt Sporza dat al het optimisme rond Ajax is weggeblazen door dit schokkende vertrek. ‘Niet alleen is dit een serieuze smet op het blazoen van de club, maar ook sportief is het een aderlating’, gaat Sporza verder. ‘Overmars werd samen met Edwin van der Sar beschouwd als de architect van het huidige succes van Ajax in Nederland en Europa’, zo besluit het Belgische medium.

De afgelopen maanden stond Overmars nog in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs. De oud-aanvaller verlengde echter zijn contract bij Ajax, waardoor hij in Amsterdam bleef. Het is echter nu nog de vraag of in de toekomst andere clubs hun vingers willen branden aan Overmars. Natuurlijk heeft de voormalig directeur voetbalzaken uitstekend werk geleverd bij Ajax, maar dit schandaal zal zeker funest zijn voor Overmars zijn toekomstige carrière.