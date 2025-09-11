Sjaak Swart 75 jaar bij Ajax: "Over 25 jaar sta ik hier weer!"

Sjaak Swart is inmiddels 75 jaar verbonden aan Ajax en dat bijzondere jubileum werd deze week op een unieke manier gevierd. In Koninklijk Theater Carré kreeg Mister Ajax een eerbetoon dat hij niet snel zal vergeten.

Onder het mom van een opname voor de Champions League werd Swart door de crew van Ajax TV naar de Amsterdamse zaal gelokt. Eenmaal binnen nam hij plaats in een lege zaal, waarna plots Youp van ’t Hek het podium betrad. De cabaretier, groot Ajax-fan en officieel met pensioen, maakte speciaal voor Swart een eenmalige comeback.

Van ’t Hek omschreef zijn opkomst als "een redelijk surrealistische situatie". Hij vervolgde: "Een oude komiek, die vorig jaar afscheid van het theater heeft genomen, speelt nog één keer in Carré en we kunnen eerlijk zeggen: het loopt niet lekker. Vroeger speelde ik voor uitverkochte zalen en nu speel ik voor één eenzame 87-jarige bejaarde. Maar wat voor een bejaarde. Een bejaarde die alles is behalve bejaard. Een man die je niet harder kunt beledigen dan hem een bejaarde te noemen."

Voor Van ’t Hek was Swart altijd een bijzondere inspiratie, zo laat hij weten tegenover De Telegraaf. "Omdat je mijn jeugd - en niet alleen mijn jeugd - zeldzaam hebt opgevrolijkt met voorzetten, doelpunten, kampioenschappen, KNVB-bekers en drie Europacups."

Hij besloot zijn optreden met een boodschap die de emotie van de avond samenvatte: "Dit Carré is niet leeg, maar overvol met herinneringen. Dit Carré is voor mij totaal uitverkocht. Sjaak, je zit daar in je uppie in de koninklijke loge. En ik beloof je Sjaak: over 25 jaar sta ik hier weer."