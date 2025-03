Sjaak Swart: "Als ze drie wedstrijden spelen hoor ik ze klagen"

Over een kleine twee weken viert Ajax haar 125-jarige jubileum. Clubicoon Sjaak Swart ziet dat de voetballerij de afgelopen tientallen jaren flink is veranderd. Zo had Swart naast zijn carrière als voetballer een sigarenwinkel om rond te komen.

"Ik stond om 08.00 uur in m'n winkeltje tot 09.00 uur", legt Swart uit bij het RTL-programma BEAU. "Dan ging ik trainen en was ik om 12.00 uur terug tot 13.00 uur. Daarna weer trainen en tussen vijf en zes pakte ik het laatste uurtje. Dat was ons werk. En dan nog drie wedstrijdjes in de week."

Volgens Swart is dat bij de huidige generatie voetballers wel anders. "Als je dat nu ziet... Nu hebben ze een mooi leven. En ze zijn meer moe dan wij. Als ze nu drie wedstrijden spelen hoor ik ze klagen", aldus Swart, die zelf bewust voor een loopbaan bij Ajax koos.

"Toen ik lid werd, wilde ik naar Ajax omdat ze technisch voetbal speelden en voetbal waar ik van houd. Daarom ben ik naar Ajax gegaan", vertelt hij. "Alleen op dit moment is het even een jaartje anders... Ze kunnen elkaar nog niet drie keer aanspelen, dat is het ergste. Maar het blijft mijn club."

Swart maakte zelf het totaalvoetbal van Ajax in de jaren zeventig onder Rinus Michels mee. "Dat heeft Ajax wel gebracht. Dat zie je ook aan de clubs die Ajax na zijn gaan doen. Bayern München, FC Barcelona, Real Madrid en Manchester City spelen nu ook zo. Dat is het voetbal waar de mensen voor komen."