Sjaak Swart haalt hard uit: "PSV is in mijn ogen enorm geholpen"

Sjaak Swart ziet dat de titelstrijd in de Eredivisie weer spannend is geworden. Het Ajax-icoon vond echter dat PSV is geholpen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-3).

Volgens Swart had PSV-verdediger Richard Ledezma al vroeg in de wedstrijd een rode kaart moeten hebben, terwijl de oud-prof de rode kaart voor Feyenoord-verdediger Givairo Read te zwaar bestraft vond. Nadat Feyenoord met tien man stond gingen de Rotterdammers diep in blessuretijd met 2-3 onderuit.

"Die rode kaart van Read had Danny Makkelie nooit mogen geven, want hij raakt Lang wel, maar die maakt een enorme duikeling", reageert Swart in gesprek met De Telegraaf. "Dan vond ik die overtreding van Ledezma eerder rood. PSV is in mijn ogen enorm geholpen."

Swart zag ook dat het Ajax niet meezat in de thuiswedstrijd tegen NEC, die met 0-3 verloren ging. "Tijdens Ajax - NEC mocht Ivan Marquez van Serdar Gözübüyük onbeperkt overtredingen maken, inclusief een kopstoot. Ik hoop dat de scheidsrechters de laatste twee speelronden wel wakker zijn."