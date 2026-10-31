'Sjaak Swart in Ajax-skybox gespot met 'buitenlandse spion''
Een Egyptisch spionnennetwerk dat voornamelijk uit is op intimidatie en uitbuiting van politici is ook doorgedrongen tot Ajax. Dat blijkt uit een uitgebreid stuk van De Telegraaf. "Via een talentvolle voetballer die aanpapte met icoon Simon Tahamata, worden dissidenten in ons land in de gaten gehouden en onder druk gezet", wordt geschreven.
Onder meer Ahmed N. (34) uit Egypte, die vorige week werd aangehouden, is hierbij betrokken. De klachten? 'Samenwerken met een buitenlandse mogendheid'. Ook heeft hij eerder in Amsterdam een landgenoot bedreigd en belaagd. "Het slachtoffer is een criticus van de Egyptische overheid. Daarom beschouwt Justitie de aanval als intimidatie in dienst van een buitenlandse regering", schrijft de krant.
Hierop werd er bij de ambassade van Egypte geprotesteerd. Een 'geestverwant' van Ahmed N., die Ahmed A. heet, zou het volgende gezegd hebben als dreigement wanneer Ahmed niet vrijgelaten zou worden: "Dan wordt het een hel voor uw burgers overal ter wereld", meent De Telegraaf.
Ahmed N. was zelf een begaafd voetballer. De Telegraaf weet dat hij zelfs een wedstrijd speelde bij Lucky Ajax en zelf claimt hij bij Ajax B te hebben gespeeld. Op foto's is te zien dat N. meermaals opdook bij Ajax in het bijzijn van Tahamata en Sjaak Swart.
Ajax zelf heeft volgens De Telegraaf niks met deze louche praktijken te maken. Maar N. en Tahamata zouden elkaar goed kennen en zouden een zakelijk én vriendschappelijke band hebben. Op foto's is ook te zien hoe N. bij een Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt in een skybox aan de zijde van Sjaak Swart te zien is. "Deze laat ik even aan me voorbijgaan", aldus Mister Ajax. Tahamata wilde niet reageren.
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'Sjaak Swart in Ajax-skybox gespot met 'buitenlandse spion''
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