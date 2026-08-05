Hans Kraay junior: "Heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag"

Hans Kraay junior is benieuwd wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal gaat worden. De ESPN-analyticus hoopt dat Louis van Gaal de opvolger gaat worden van Ronald Koeman, maar hij denkt zelf dat voormalig Ajax-speler Michael Reiziger op poleposition ligt bij de KNVB.

"Spanje wordt steeds meer als voorbeeld aangehaald", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Luis de la Fuente is als hoofdtrainer in Spanje nooit een hoogvlieger geweest, maar werkt nu al jaren bij de Spaanse voetbalbond, kent alle jonge jongens bij de Onder-21 die hij onder zijn hoede heeft gehad en ze hebben hem geruisloos naar het front gestuurd, om vervolgens geruisloos Europees en wereldkampioen te worden", aldus Kraay junior.

"Ik denk dat Nigel de Jong (de technisch directeur van de KNVB, red.) in zijn achterhoofd misschien wel dit pad voor ogen heeft met Michael Reiziger, nu de Famous Three hebben afgezegd", vervolgt hij. "En tóch, je zult het heel raar vinden dat dit uit mijn mond komt, ga ik voor The Last Dance van Louis. Jij denkt dat ik in Mexico een flinke zonnesteek heb opgelopen, nu ik Louis opper", lacht Hans Kraay junior, die wel snapt waar de verbazing vandaan komt.

"Het klopt, ten tijde van SBS 6, toen we de rechten hadden van het Nederlands elftal, interviewde ik hem voor én direct na iedere interland en dat kneiterde alle kanten op", blikt hij terug. "Ik heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag, maar ben er inmiddels toch wel achter dat het ook wel een beetje mijn schuld was. Mijn ouders hebben in die tijd hyperventilerend naar onze gesprekken gekeken", kan Kraay junior zich nog herinneren.