Hans Kraay junior: "Heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag"
Hans Kraay junior is benieuwd wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal gaat worden. De ESPN-analyticus hoopt dat Louis van Gaal de opvolger gaat worden van Ronald Koeman, maar hij denkt zelf dat voormalig Ajax-speler Michael Reiziger op poleposition ligt bij de KNVB.
"Spanje wordt steeds meer als voorbeeld aangehaald", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Luis de la Fuente is als hoofdtrainer in Spanje nooit een hoogvlieger geweest, maar werkt nu al jaren bij de Spaanse voetbalbond, kent alle jonge jongens bij de Onder-21 die hij onder zijn hoede heeft gehad en ze hebben hem geruisloos naar het front gestuurd, om vervolgens geruisloos Europees en wereldkampioen te worden", aldus Kraay junior.
"Ik denk dat Nigel de Jong (de technisch directeur van de KNVB, red.) in zijn achterhoofd misschien wel dit pad voor ogen heeft met Michael Reiziger, nu de Famous Three hebben afgezegd", vervolgt hij. "En tóch, je zult het heel raar vinden dat dit uit mijn mond komt, ga ik voor The Last Dance van Louis. Jij denkt dat ik in Mexico een flinke zonnesteek heb opgelopen, nu ik Louis opper", lacht Hans Kraay junior, die wel snapt waar de verbazing vandaan komt.
"Het klopt, ten tijde van SBS 6, toen we de rechten hadden van het Nederlands elftal, interviewde ik hem voor én direct na iedere interland en dat kneiterde alle kanten op", blikt hij terug. "Ik heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag, maar ben er inmiddels toch wel achter dat het ook wel een beetje mijn schuld was. Mijn ouders hebben in die tijd hyperventilerend naar onze gesprekken gekeken", kan Kraay junior zich nog herinneren.
"Of Oranje nu in Rome speelde, in Boedapest, of in Estland, op de wedstrijddag belde mijn moeder me steevast op met de vraag: “Hans, jongen, zou jij je vader en mij voor een keer een groot plezier willen doen en een rustig interview met Louis willen maken?”.’ Ik had absoluut de intenties om mijn lieve ouders die er nu niet meer zijn tevreden te stellen, maar na één vraag en direct een best vervelend antwoord van Louis, was ik al mijn goede voornemens voor pa en ma Kraay direct vergeten", legt hij uit.
Toch is Hans Kraay junior wel onder de indruk van de ervaren oefenmeester. "Destijds, SBS 6, Louis en ik, heb ik alle trainingen van hem gezien en voor elke interland kwamen Van der Vaart, Sneijder, Van Persie en Robben met blosjes op hun wangen richting de eerste training bij, toen nog, Quick Boys, want die vonden de trainingen van Louis waanzinnig goed. Alles was anders dan bij hun buitenlandse topclubs", stelt hij.
Volgens Hans Kraay junior hoeft zijn leeftijd geen probleem te zijn. "Het is echt zijn allerlaatste kans om nog eens ergens bondscoach te worden en ik denk zelfs dat Truus niet tegensputtert", voorspelt hij. "En 75 jaar, is tegenwoordig best jong, hè. Wim van Hanegem is begin tachtig en jong, Sjaak Swart is 88 en jong, dus ophouden met terpentijnzeiken", aldus Hans Kraay junior, die denkt dat Van Gaal zelf ook verwacht dat hij de beste keuze is. "Louis zou dit niet logisch vinden, maar verschríkkelijk logisch. Mijn vader en moeder geven van boven trouwens ook goedkeuring. Als ik ’m naar niet meer hoef te interviewen."
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