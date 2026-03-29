Sjaak Swart met transferadvies: "Zou een goede voor Ajax zijn"

Sjaak Swart is onder de indruk van de kwaliteiten van Kees Smit. De AZ'er maakte vrijdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal, al denkt Swart wel dat er verbeterpunten zij voor de middenvelder.

"Kees is bij AZ een goede voetballer, maar je weet dat bij elke afdeling een stapje hoger is", vertelt Swart bij ESPN. "Internationaal komen er weer andere dingen bij kijken, maar goed, die jongen heeft een goede techniek. Het enige wat hij op dit moment nog mist is het fysieke. Daar heeft hij nog een beetje problemen mee."

'Mister Ajax' zou graag zien dat Smit de transfer maakt van AZ naar Amsterdam, maar gelooft niet dat de talentvolle middenvelder haalbaar is. "Het zou een goede speler voor Ajax, zijn. Ik denk dat hij de keuze heeft gemaakt om bij AZ te blijven en niet naar Ajax te gaan. Dat is wat ik gehoord heb", aldus Swart.