Sjaak Swart voorspelt transfer bij Ajax: "Dan is hij snel weg"

"Het zit wel een beetje mee", erkent hij in de podcast D'n Hoefcast. "Maar ik vind wel: hij werkt er hard voor, hij praat veel met de jongens. Het voetbal is niet altijd even mooi, maar we hebben twee keer van PSV en Feyenoord gewonnen in één seizoen. Dat gebeurt nooit", aldus Swart, die benieuwd is of Farioli - die een clausule in zijn contract heeft - ook volgend seizoen nog werkzaam is in de Johan Cruijff Arena.

"Hij is iemand die trots is op zichzelf. Als hij kampioen wordt, dan komen er clubs voor hem. Ik denk Italiaanse. En dan is hij denk ik snel weg", voorspelt 'Mister Ajax', die regelmatig contact heeft met de Italiaanse oefenmeester. "Hij komt altijd naar me toe, ik ben altijd met hem aan het praten. Ik zeg wel eens: waarom wissel je er zes, als het goed draait? Dan hebben ze het over data... Daar geloof ik niet in", benadrukt hij. "Wij hadden geen data en we speelden drie keer per week. Ik heb me altijd heerlijk gevoeld", blikt Swart terug.