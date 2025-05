Sjaak Swart weigert interview en wijst naar 'malloten' bij PSV

Een late tegentreffer van Thijmen Blokzijl zorgde ervoor dat Groningen en Ajax de punten deelden. Door de overwinning van PSV op Heracles haalden de Eindhovenaren Ajax in en kunnen zij aankomende zondag kampioen worden.

RTL Nieuws wilde Swart spreken over het resultaat tegen FC Groningen en de ontknoping. Het gesprek aan de telefoon was ‘vrij kort’, schrijft het medium. "Over Ajax ga ik niets zeggen. Bel ze in Eindhoven maar. Die gaan in de rust Ajax zitten kijken, de malloten", aldus Swart.