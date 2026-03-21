Sjaak Swart ziet vijftal falen: "Ze zijn gewoon niet goed genoeg"

Jordi Cruijff is de nieuwe technisch directeur van Ajax en Sjaak Swart vindt dat een fantastisch idee. Mister Ajax heeft hoge verwachtingen van Cruijff in Amsterdam.

Swart geniet van de komst van Cruijff. "Ik heb hem ook geboren zien worden. Ik heb dat allemaal een beetje meegemaakt, omdat ik ook ging kijken. Ik was altijd de enige die naar Johan ging kijken", zegt Swart tegenover Studio Sedee van De Telegraaf.

Hij verwacht dan ook goed werk van Cruijff bij Ajax. "Dat denk ik wel, omdat hij er verstand van heeft", antwoordt Swart. "Dat merk je aan bepaalde ingrepen al. Je ziet snel of iemand het goed doet of niet goed doet. Dan kan je vriendjes blijven, maar het voetballen gaat gewoon door."

"Zoals nu bij Ajax, vind ik persoonlijk, zitten er vijf spelers bij die waren vroeger niet aangenomen" is de legendarische voetballer eerlijk. "Het is niet dat ik een hekel heb aan die jongens, maar ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat iedereen dat zegt."

Swart is wél fan van Takehiro Tomiyasu, die tegen Sparta op dreef was. "Die linksback was niet verkeerd', aldus Mister Ajax. "Hij had goede ingrepen en deed goed mee. Laat hem maar een tijdje spelen, want dat is een goede."

Swart wil ook wel uitleggen waarom hij geen namen van mindere spelers wil noemen. "Omdat het toch vrienden zijn, maar iedereen weet dat het er vijf of zes zijn. Dat is geen echte kwaliteit. Ze kunnen wel voetballen, maar niet voor het niveau van Ajax."