Sjaak Swart zorgt voor feest bij PSV: "Wat was die man boos"
De datum 8 mei staat nog bij veel PSV-supporters in het geheugen gegrift. Vandaag precies tien jaar geleden pakte PSV op bijzondere wijze de titel, nadat Ajax onverwachts gelijkspeelde bij De Graafschap.
"Het gekke was dat er voor De Graafschap helemaal niks meer te winnen viel", blikt Raymond Willemsen terug in het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher van De Graafschap voor De Gelderlander had dan ook niet gerekend op een verrassing van de thuisploeg.
"De uitslag deed er niet toe, want De Graafschap zou sowieso de play-offs om promotie en degradatie ingaan", aldus Willemsen. "Ajax leek verdoofd en op de tribune groeide het geloof dat er sporthistorie mogelijk was. Bij Ajax was de eigen spelersbus al bestickerd alsof het kampioenschap binnen was, maar daarmee was buiten De Graafschap gerekend. Later moesten alle letters er weer af worden gekrast."
Dat juist Bryan Smeets de gelijkmaker maakte, verwonderde Willemsen na afloop nog het meest. "Wonderlijk was ook dat ik Bryan Smeets na de wedstrijd heb geïnterviewd en dat hij verklaarde groot fan van Ajax te zijn. Hij speelde met nummer veertien omdat Johan Cruijff dat nummer had, zei hij nog."
Ajax-icoon Sjaak Swart gaf na afloop nog een interview, wat voor extra feest bij PSV zorgde. Swart liet zich helemaal gaan en zei dat hij hoopte dat De Graafschap 'heerlijk degradeert'. "Wat was die man boos", herinnert Willemsen zich. Swart kreeg uiteindelijk wel zijn zin, want De Graafschap degradeerde inderdaad.
