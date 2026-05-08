Sjaak Swart zorgt voor feest bij PSV: "Wat was die man boos"

De datum 8 mei staat nog bij veel PSV-supporters in het geheugen gegrift. Vandaag precies tien jaar geleden pakte PSV op bijzondere wijze de titel, nadat Ajax onverwachts gelijkspeelde bij De Graafschap.

"Het gekke was dat er voor De Graafschap helemaal niks meer te winnen viel", blikt Raymond Willemsen terug in het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher van De Graafschap voor De Gelderlander had dan ook niet gerekend op een verrassing van de thuisploeg.

"De uitslag deed er niet toe, want De Graafschap zou sowieso de play-offs om promotie en degradatie ingaan", aldus Willemsen. "Ajax leek verdoofd en op de tribune groeide het geloof dat er sporthistorie mogelijk was. Bij Ajax was de eigen spelersbus al bestickerd alsof het kampioenschap binnen was, maar daarmee was buiten De Graafschap gerekend. Later moesten alle letters er weer af worden gekrast."