Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

Sjaak Swart is natuurlijk niet te spreken over het huidige Ajax. Tegenover PowNews laat hij merken dat hij er vrij weinig zijn in heeft om er een mening over te vormen.

Swart werd door de PowNews-verslaggever gefeliciteerd met het feit dat het slechtste Ajax ooit – waar hij in speelde – uit de boeken dreigt te verdwijnen.

"Je kan niet bij mij over een slecht Ajax praten, dooie. Hier zit de kampioen: acht keer kampioen, zes Nederlandse bekers, drie Europa cups, wereldcups, supercup. We hebben alles gewonnen wat er te winnen is joh", vervolgt Swart.

"Niet over Heitinga beginnen", zegt Swart als daar een vraag over wordt gesteld. "Dat is mijn pupil. Wat heeft hij verkeerd gedaan dan? Johnny is een goeie gozer, leerling van me en hij had gewoon moeten blijven, met nog iemand erbij.

Als er dan een poging wordt gedaan tot het voorbeschouwen op het Champions League-duel van morgen tegen Benfica, raakt de ex-aanvaller geïrriteerd. "Ga nou niet lullen over anderen, joh! Benfica, die heb ik in mijn eentje geslacht. Wat moet je nou?"

"Laat me met rust, want ik heb helemaal geen trek in Ajax. Een ander keertje mogen jullie bellen", aldus Swart.