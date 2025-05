Sjoerd Mossou baalt van FC Groningen - Ajax: "Hartstikke zonde"

Sjoerd Mossou snapt niet dat er woensdagavond maar liefst negen wedstrijden op het programma staan in de Eredivisie. De verslaggever van het Algemeen Dagblad kijkt echter wel uit naar 'woensdag gehaktdag' en is vooral benieuwd naar de titelstrijd tussen Ajax en PSV.

"Eerlijk gezegd overwoog ik heel eventjes om komende woensdag naar een concert te gaan in Antwerpen. Stom van me: in alle gekkigheid was me even ontschoten dat juist op die doordeweekse avond negen eredivisiewedstrijden tegelijk worden gespeeld", schrijft hij op de website van het AD. "Ergens klopt dat ook gewoon niet. Waarom plant het competitiebestuur van de eredivisie/KNVB die cruciale voorlaatste speelronde als een haastig tussendoortje op woensdag, gehaktdag? Waarom wordt juist de heerlijke ontknoping, zowel bovenin als onderin de eredivisie, in één week tijd afgeraffeld?"

"Competitieleider Jan Bluyssen kan dat ongetwijfeld uitleggen, compleet met allerlei mitsen en maren, want onderschat dat vooral niet: het maken van het competitieschema is in Nederland een erg gecompliceerde puzzel", beseft Mossou. "Van de FIFA-kalender tot zeurende burgemeesters, van braderieën tot de wensen van zendgemachtigde ESPN: het is veel minder eenvoudig dan het lijkt. Toch zou ik die planning toch nog eens heroverwegen. De bekerfinale had vroeger een prima plekje in de agenda, met Pinksteren", blikt hij terug.

"Dat is veranderd omdat de play-offs dan te laat kunnen beginnen (de bekerwinnaar speelt sowieso Europees, dus dat heeft weer impact op de stand én op de nacompetitie). Maar aan de huidige opzet kleven óók nadelen", constateert Mossou. "Bekerwinnaar Go Ahead Eagles speelt nu al wekenlang voor de kat z’n viool, zelfs de IJsselderby tegen PEC Zwolle ging zondag nergens meer over. Belangrijker nog: juist de heerlijke titel-ontknoping die zich nu voor onze ogen voltrekt, zou wekenlang moeten duren. In plaats daarvan schrokken we het hoofdgerecht én het toetje deze week in één keer naar binnen. Hartstikke zonde", besluit de NAC Breda-supporter.

Speelronde 33 in de Eredivisie: