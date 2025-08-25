Sjoerd Mossou bekritiseert Ajacied: "Hij heeft vaak geen zin"

Sjoerd Mossou noemt Brian Brobbey 'één van de merkwaardigste aankopen in de geschiedenis' bij Ajax. De verslaggever van het Algemeen Dagblad weet dat de centrumspits in de jeugd altijd te boek stond als een groot talent, maar hij constateert dat de aanvaller nog steeds een 'boeiend mysterie' is.

"Een wonderkind is Brian Brobbey in elk geval niet gebleken. Nou ja, in fysiek opzicht misschien, maar niet in de context van exceptioneel voetbaltalent", schrijft hij in zijn column. "Puur technisch is hij zeer waarschijnlijk één van de zwakste Ajax-spitsen van de laatste decennia, sowieso als het gaat om kansen afwerken (en koppen). Los daarvan heeft Brobbey nogal vaak geen zin", aldus Mossou.

"Al wekenlang loopt hij er bij Ajax lusteloos en verloren bij, als een jochie dat opzichtig aan zijn moeder wil bewijzen dat hij écht geen zin heeft om naar school te gaan", vervolgt hij. "Toch blijft Brobbey een jongen die veel mededogen oproept. Vorig jaar had hij het ronduit zwaar in zijn privéleven, toen hij volledig buiten zijn schuld om werd afgeperst door zware criminelen", blikt Mossou terug.

"Een tragisch verhaal dat zijn sportieve worsteling goed zou kunnen verklaren, al speelde hij in die moeilijke maanden een stuk beter dan de laatste tijd. Dat hij Ajax in de komende dagen gaat verlaten, is haast onvermijdelijk", voorspelt hij. "De clubs die hem willen kopen, hebben gelukkig meer oog voor zijn sterke punten dan voor zijn zwakke: met een beetje geluk vangt Ajax toch nog 25 miljoen euro voor Brobbey", besluit Mossou, die laat weten dat Alex Kroes en John Heitinga hem in de 'koopjeshoek' hebben gezet met een grote strik eromheen.