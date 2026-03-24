Sjoerd Mossou bekritiseert Ajax-aanvaller: "Onooglijk gepruts"

Feyenoord speelde zondag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Ajax en daardoor bedraagt het verschil tussen beide clubs nog altijd 'slechts' zes punten, terwijl NEC en FC Twente ook nog mogen dromen van de tweede plek. Sjoerd Mossou toont zich kritisch over het niveau van De Klassieker.

"Het wemelde van de misverstanden en technische fouten, maar zeker zo funest: bij beide ploegen regeerde de voortdurende angst om te verliezen", schrijft hij in zijn analyse op de website van het AD. "Feyenoord en Ajax hielden elkaar in een tactische wurggreep die het aanzien geen moment waard was, uitgevoerd door spelers bij wie in de meeste gevallen de middelmaat er vanaf droop", constateert Mossou.

"Zelfs Mika Godts en Anis Hadj Moussa, in potentie uitblinkers, verzandden in onooglijk gepruts", vervolgt hij teleurgesteld. "Een verrassing was dat niet per se: het paste allemaal feilloos in het beeld van dit zorgwekkende eredivisieseizoen. De twee grootste clubs van Nederland - qua achterban althans - zakten dit jaar niet alleen in Europa volledig door het ijs, ook in eigen land zwalken Feyenoord en Ajax nu al maandenlang door de eredivisie", aldus Mossou.

"Het enorme aantal verliespunten van beide clubs zegt genoeg: de strijd om de tweede plek is er eentje van de lamme tegen de blinde", beseft hij. "Feyenoord en Ajax kennen daarbij ieder hun eigen verhaal, maar wat ze onmiskenbaar gemeen hebben: de elftallen die zondag in Kuip op het veld verschenen, zijn een rechtstreekse afspiegeling van een compleet gebrek aan visie en logica. De aanstaande kampioen PSV mocht in Velsen-Zuid weliswaar een beroerde avond kennen tegen Telstar, de club uit Eindhoven is de concurrentie al lang op tal van vlakken voorbijgestreefd", benadrukt hij.

"Dat pleit voor de beleidsmakers in Oost-Brabant, hulde daarvoor, maar in iets breder perspectief is het vooral een zorgwekkende ontwikkeling", waarschuwt de NAC Breda- supporter. "Om in Europa weer enigszins een rol van betekenis te spelen, heeft het Nederlandse voetbal ook een sterk Ajax en Feyenoord nodig, bij voorkeur uitgedaagd door een behoorlijke subtop en middenmoot", besluit Mossou met een duidelijke boodschap voor de clubs in het linkerrijtje.