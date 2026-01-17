Sjoerd Mossou: "De kneus Ajax strompelt er wanhopig achteraan"

Sjoerd Mossou denkt dat PSV ook de komende seizoenen de dienst zal uitmaken in de Eredivisie. De columnist ziet de Eindhovense club dit seizoen fier aan kop gaan, met een ruime voorsprong op zowel Feyenoord als Ajax.

"Zeer binnenkort maakt Peter Bosz bekend dat hij voor twee jaar bijtekent bij PSV", begint Mossou zijn column in het Algemeen Dagblad. "Dat dossier leek van een afstandje misschien nog even spannend (mede omdat zijn zaakwaarnemer eruitziet als een Duits-Iraanse gangster uit een jaren ‘70-politieserie) maar in werkelijkheid valt dat reuze mee."

"Er verschijnt straks vanzelf een jubelfilmpje met #bosz2028 op de clubkanalen van PSV - en dan is deze kwestie ook weer opgelost", vervolgt hij. "Toch zou het voor iedereen natuurlijk beter zijn als Bosz zo snel mogelijk aftaait. De voorsprong van PSV op de concurrentie is al wel gênant genoeg, de kneuzen Ajax en Feyenoord strompelen er samen wanhopig achteraan, en uitzicht op een ommekeer is er in de verste verte nog niet."

"Zodra Bosz straks definitief heeft bijgetekend, is PSV ook de komende jaren verzekerd van stabiliteit, visie, gezond verstand en onderling vertrouwen. Dat belooft allemaal weinig goeds voor de spanning in de eredivisie. In voetbal schuiven de panelen vaak razendsnel, zeker in Nederland, en ook PSV raakt vroeg of laat zijn beste spelers vanzelf weer kwijt", aldus Mossou.