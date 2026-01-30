Sjoerd Mossou haalt uit naar Ajax: "Wanprestatie in Amsterdam"

Sjoerd Mossou toont zich kritisch over de prestaties van de Nederlandse clubs in de Europese toernooien dit seizoen. De verslaggever van het Algemeen Dagblad baalt dat dat er met AZ nog maar één club uit de Eredivisie over is na de groepsfase.

"Vooral de twee klassieke topclubs Ajax en Feyenoord zijn dit seizoen verantwoordelijk voor de Nederlandse aftakeling in Europa", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "In Rotterdam en Amsterdam werden dit seizoen laakbare wanprestaties geleverd", constateert Mossou.

"Voor clubs zoals FC Utrecht en Go Ahead Eagles was de poulefase van de Europa League inderdaad te hoog gegrepen, waardoor er in dat toernooi te weinig punten werden gehaald. Een plek in de Conference League had hen beter gepast", vervolgt de verslaggever. "Vanaf 2027 verliest Nederland vrijwel zeker zijn tweede Champions League-plek, waarmee normaal gesproken vooral Ajax en Feyenoord zichzelf in de voet schieten", beseft Mossou.

"Zolang PSV normale en verstandige dingen blijft doen, zal de Eindhovense club zijn voorsprong op de concurrentie alleen maar verder uitbouwen", voorspelt de NAC Breda-supporter. "Dit seizoen gloort voor zowel Feyenoord als Ajax nog één kans om enigszins aan te blijven haken. De tweede plaats in de eredivisie - nu nog goed voor een grote zak met CL-miljoenen - wordt de komende maanden een strijd tussen de lamme en de blinde. Ook voor de komende jaren belooft dat weinig goeds", stelt Mossou, die laat weten dat er 'geen excuses' zijn voor Ajax.

"De Amsterdammers hadden een relatief schappelijke loting, veel minder zwaar dan die van PSV", blikt hij terug. "Dat maakte Ajax’ dramatische openingsreeks van vijf verloren CL-wedstrijden op een rij des te pijnlijker. Een serie die rechtstreeks voortkwam uit allerlei dramatische beleidskeuzes bovendien. Van de zoveelste beroerde transferzomer tot de trainerswissel Francesco Farioli-John Heitinga: Ajax richtte vooral zichzelf te gronde. De straf daarvoor is passend", besluit Mossou kritisch.