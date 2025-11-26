AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"

Rik Engelbertink
bron: AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © YouTube Rijnmond

Sjoerd Mossou vindt dat Ajax rationele keuzes moet maken nu de club aan de slag gaat met een nieuwe trainer en technisch directeur. De verslaggever van het Algemeen Dagblad verwacht dat de Amsterdammers echter een ander plan hebben. 

Zowel Wesley Sneijder als Alex Pastoor gaf aan open te staan voor een functie bij Ajax. Mossou denkt dat Ajax, ondanks de afgelopen jaren en de reputatieschade die is opgelopen, nog altijd beter kan krijgen. "Nog steeds zijn er veel mensen die de aantrekkingskracht van Ajax voelen. Veel mensen leven in de illusie dat ze het even kunnen veranderen. Dat gun ik ze, hoor. Alex Pastoor zou ook helemaal niet zo'n rare optie zijn voor de situatie waar Ajax nu in zit. Een soort polder-Farioli, hij heeft geen Ajax-dna."

Cruijff zou de topkandidaat zijn voor de functie van technisch directeur. Dat vindt Mossou wel interessant. "Hij heeft enigszins vergelijkbare functies bij clubs en bonden gehad. Het is lastig te zeggen of hij feilloos bij Ajax past. Het lijkt mij meer een romantische en sentimentele keuze."

Mossou weet dat Cruijff niet heel bekend is in Nederland. "Hij heeft ook weinig in Nederland gewoond en heeft niet heel veel op met Ajax. Hij heeft er heel kort in de jeugd gespeeld. Het is puur de achternaam die het verschil maakt. De laatste romantische, nostalgische keuzes die Ajax heeft gemaakt, zijn niet echt heel voortreffelijk uitgepakt", zegt hij cynisch.

"Misschien is het wat ouderwets gedacht, maar ik zou voor inhoud gaan. Voor zowel de technisch directeur als de trainer", zegt hij. "Bij Ajax werkt dat anders. Dat als je voor inhoud gaat, zoals bij Farioli, je groeperingen achter je aan die toch liever zien dat er 'een ouderwetse Ajacied" is'".

