SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Sjoerd Mossou onthult favoriete Ajax-speler: "Uit mijn jeugd"

Niek
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor maakt waarschijnlijk op korte termijn de overstap van Ajax naar Lazio Roma. Sjoerd Mossou snapt wel dat de middenvelder zijn loopbaan wil vervolgen bij Italiaanse club, terwijl de verslaggever ook begrip toont voor het standpunt van de club uit Amsterdam. 

"Het lijkt me een hele goede route voor Taylor. Ik begreep dat zijn zaakwaarnemer veel in Italië was", onthult hij in de AD Voetbalpodcast. "Hij heeft bij verschillende clubs afgetast. Het is voor een Nederlandse middenvelder vanuit de Eredivisie best een goede competitie om in door te starten. Dat Taylor bij Ajax een beetje klaar is, is voor iedereen wel duidelijk. Hij wil zelf weg en de club wil hem nog graag verkopen om iets aan hem te verdienen", aldus Mossou.

"We moeten even afwachten wat hij op gaat leveren. Het zal in ieder geval niet in de buurt komen van de bedragen die Ajax een aantal jaar geleden voor de meeste spelers ontving", vervolgt hij realistisch. "Dan zat het altijd rond de dertig miljoen en dat is natuurlijk allang niet meer. Dat is ook een gevolg van het beleid van het afgelopen jaar. Taylor is daar een exemplarisch voorbeeld van", constateert Mossou.

"Als in de markt op een gegeven moment heel duidelijk is dat een speler weg wil en van Ajax ook weg mag, dan daalt zijn prijs natuurlijk ook automatisch", vervolgt de voetballiefhebber, die ook nog de vraag krijgt wie 'zijn favoriete Ajax-speler ooit' was. "Marco van Basten schiet me het eerst te binnen. Dat was een grote favoriet. Dat kwam ook door het EK van 1988. Hij is een van de favorieten uit mijn jeugd, maar ik vond Litmanen ook geweldig. Hij was ook een enorme favoriet. Je kunt er natuurlijk veel bedenken. Heel veel spelers zijn usual suspects", stelt Mossou. 

