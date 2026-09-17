Sjoerd Mossou reageert: "Daar werd Ajax significant minder van"

Ajax won dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena met 5-1 van Willem II en Sjoerd Mossou is onder de indruk van de club uit Amsterdam. De verslaggever van het 'AD' ziet dat trainer Michel in alle linies inmiddels een luxeprobleem heeft.

"Het waren volgens mij weer vijf verschillende doelpuntenmakers bij Ajax. Dat zegt natuurlijk ook wel wat, want ze waren natuurlijk vorig jaar erg afhankelijk van Mika Godts", blikt hij terug in de Voetbalpodcast. "En nu is dat veel meer verspreid, wat ook laat zien dat je veel doelpuntenmakers in je selectie hebt."

Hij ziet een duidelijk verschil met het Farioli-tijdperk. "Daar werd Ajax significant minder van rouleren, omdat ze toen in de breedte veel minder kwaliteit hadden dan dat ze nu hebben", legt hij uit. "Je kunt er nu gerust zes vervangen en dan heb je nog steeds heel veel goede spelers op het veld staan."