Sjoerd Mossou smult van Ajax-target: "Een soort Noa Lang-light"

"Ik kan me nog levendig herinneren dat we afgelopen seizoen in De Kuip naar Feyenoord - Salzburg (1-3, red.) zaten te kijken en dat hij meteen opviel", vertelt Mossou in de AD Voetbalpodcast. "Geweldige speler, geweldige techniek. Een ouderwetse, bijna klassieke nummer tien met een geweldige trap."

"Echt een hele goede speler, en waar ik ook wel blij van word, dat geldt ook voor Alassane Pléa van PSV, dat het een categorie spelers is waarvan je misschien zou vermoeden dat ze misschien naar de Eredivisie zouden komen", gaat de journalist van het Algemeen Dagblad verder. "Echt een goed teken dat dat dus nog wel kan."

Presentator Etienne Verhoeff stipt aan dat men in Oostenrijk niet allemaal rouwig zijn dat de Israëliër is vertrokken. "Een temperamentvolle jongen, een beetje een eigenwijze, eigenzinnige jongen. Dat merk je ook in zijn standpunten over Israël, waar hij vrij uitgesproken over is. Maar het is in ieder geval een kleurrijk figuur, wat ik ervan begrepen heb. Een soort Noa Lang-light, en dan een Israëlische variant daarvan", aldus Mossou.