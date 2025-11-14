Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Sjoerd Mossou verwacht dat oud-Ajacied stopt: "Dat is ook niet erg"

Stefan
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © Pro Shots

Sjoerd Mossou denkt dat Peter Bosz de geschikte kandidaat is om Ronald Koeman op te volgen bij het Nederlands elftal. De journalist verwacht namelijk dat de oud-Ajacied er na het komende WK mee stopt bij Oranje.

"Dat is volgens mij ook niet zo erg, dat is best wel logisch", geeft Mossou aan in gesprek met Radio 538. "Dan heeft hij het vier jaar gedaan, is hij 63 jaar en heeft hij alles meegemaakt. Ook vanuit de KNVB zou ik het best wel snappen als ze voor een ander type gaan."

Wie dan de opvolger moet worden? "Het is nog niet beklonken, want PSV wil Bosz natuurlijk ook houden", weet de journalist. "Maar zelf wil hij het wel graag. Ik zou het ook wel een leuke keuze vinden. Bosz (61 jaar, red.) heeft ongeveer dezelfde leeftijd als Koeman en is daar misschien ook wel aan toe."

Ook de naam van Arne Slot valt, maar dat ziet Mossou niet gebeuren. "Die is nog een beetje te jong. Die wil nog wel een tijdje in het clubvoetbal werken en het liefst bij Liverpool natuurlijk. Dat zal over een jaar of vijf à tien voor het eerst ter sprake komen", aldus Mossou.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ziet Ajax-situatie met lede ogen aan: "Niet leuk"

Ronald Koeman

Speculatie over toekomst Ronald Koeman: 'Laatste grote klus lonkt'

Ajax historie & oud-spelers Ronald Koeman Nederlands elftal
