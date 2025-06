Sjoerd Mossou waarschuwt Ajax: "Stijf onderaan in de Eredivisie"

“Weet je hoe lang Marcel Keizer met Arne Slot heeft gewerkt? 3,5 maand. Weet je hoe dat ging? Stijf onderaan in de Eredivisie”, blikt hij terug in de AD Voetbalpodcast. “Het fascineert mij dat mensen dit serieus nemen. Of dat ze bij Ajax denken dat er mensen zijn die in het frame trappen dat, als ze maar vaak genoeg zeggen dat ze met Arne Slot hebben gewerkt, ze dan denken dat het heel logisch is dat ze deze trainers hebben gekozen", vervolgt Mossou.

“Wat een lariekoek, dat als je met Arne Slot hebt gewerkt – of wie dan ook, al heb je met José Mourinho gewerkt – dat je dan een betere trainer wordt opeens. Wat een flauwekul zeg", vervolgt hij geïrriteerd. “Je komt uit op twee trainers die eigenlijk niet helemaal zijn gelukt in het verleden. Dat moet je toch verkopen aan je achterban. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat je op dat idee komt en dat heel serieus gaat uitdragen. En eerlijk gezegd vind ik het ook onvoorstelbaar dat iedereen dat serieus overneemt. Omdat Johnny Heitinga trainer wordt, gaat Ajax Slot-bal spelen? Dikke lul. Maar goed, succes ermee”, besluit Mossou.