Sjoerd Mossou wijst naar Ajax: "Leg je de lat dan zo enorm hoog?"

Max
bron: ESPN
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © Pro Shots

Sjoerd Mossou denkt niet dat Ajax met de trainerswissel wél de tweede plek gaat veroveren. Fred Grim werd zondag vervangen door Oscar Garcia. 

Ajax hoopt nog altijd op de tweede plek, maar Mossou heeft daar weinig vertrouwen in. "Er is weinig aanleiding om te denken dat hij dat gaat doen", stelt hij in Voetbalpraat over nieuwe trainer Garcia. "Het is het hele seizoen al dramatisch. Waarschijnlijk gaat hij wat meer zekerheid inbouwen, want dat heeft hij bij Jong Ajax ook gedaan."

Mossou begrijpt wel dat Ajax een trainerswissel doorvoert. "Op een gegeven moment ben je zo ver door de ondergrens heen dat je niet anders meer kunt. Dan moet je iets proberen te forceren, zeker als je vijfde staat. Ajax moet een soort wanhoopsoffensief zien te ontketenen", aldus de journalist. "Dat doe je dan met een nieuwe trainer en dat is niet zo gek."

Jordi Cruijff grijpt zo dus opnieuw hard in, nadat Willem Weijs bij Jong Ajax ook al de laan werd uitgestuurd. "Er wordt nu een frame van gemaakt dat Cruijff de lat weer hoog legt, maar dat is toch nogal logisch? Hij neemt beslissing, maar of hij de lat nu zo hoog legt… Hij heeft net de voormalig trainer van OH Leuven hoofdtrainer gemaakt. Leg je de lat dan zo enorm hoog?"

