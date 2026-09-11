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Sjoerd Mossou wijst naar Ajax-supporters: "Geschenk voor idioten"

Niek
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © Pro Shots

FC Utrecht speelde deze week uiteindelijk met 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles en Sjoerd Mossou ziet dat het daardoor voor supporters loont om expres vuurwerk op het veld te smijten. De verslaggever toont zich kritisch in een column op de website van het AD en wijst daarbij ook naar clubs als FC Groningen en Ajax. 

"Een wedstrijd laten staken is nergens ter wereld zo eenvoudig als in Nederland", schrijft hij. "Het recept is simpel. Verstop je eerst onder een spandoek of een bivakmuts. Gooi daarna een Bengaalse fakkel, een rookbom of wat andere rommel op het veld - en in een handomdraai verziek je zowel de wedstrijd als de openbare orde. Voor idioten is dat, juist in deze tijd van sociale media, een regelrecht geschenk uit de hemel", stelt Mossou.

"De kleine minderheid van voetbalcriminelen en meelopers geilt anno 2026 namelijk juist op deze vorm van status: een wedstrijd gestaakt krijgen is in die kringen een bewijs van macht", vervolgt hij. "Op speciale accounts voor voetbal-ultras levert het duizenden likes en online waardering op. Het leidde de laatste jaren tot tal van gestaakte wedstrijden. Bij FC Groningen-Ajax, Willem II-NAC, Ajax-Feyenoord, Ajax-FC Groningen en NAC-Heerenveen moesten beide teams een paar dagen later terugkomen voor het restant in een leeg stadion", blikt Mossou terug. 

"Andere wedstrijden, zoals Go Ahead-PEC Zwolle of Cambuur-Feyenoord leverden grote vertragingen op. Ze werden op last van de burgemeester toch maar uitgespeeld", legt hij uit. "Het gevolg van het huidige KNVB-protocol is onvermijdelijk: je hebt in Nederland slechts een handvol opgeschoten tieners nodig om een wedstrijd te laten staken. Dat deze regelgeving lange tijd geen grote impact had op uitslagen of het competitieverloop mag een klein wonder heten. Bij FC Utrecht-Go Ahead Eagles was dat dinsdag wél het geval. Hier loonde het dus dubbel om expres vuurwerk op het veld te smijten: ten eerste leverde dat status op in de ultra-scene, ten tweede behaalde FC Utrecht er ook nog een resultaat mee", baalt Mossou. 

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