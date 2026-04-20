Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
Hoewel de toekomst van Wout Weghorst na dit seizoen vrijwel zeker buiten Amsterdam ligt, lijkt een overstap naar Schalke 04 uitgesloten. Ondanks eerdere geruchten over een verhuizing naar Gelsenkirchen, meldt de Duitse tak van Sky Sport dat de 33-jarige spits momenteel totaal niet in de plannen van de club voorkomt.
Onlangs wakkerde FC Twente-watcher Geert-Jan Jakobs de geruchten aan door Schalke te noemen als serieuze optie. "Of hij zelf in Nederland wil blijven met al het gedoe rondom hem... Dat hij toch liever naar een andere competitie gaat. Schalke 04 hoorde ik laatst. Daar zou hij ook in beeld zijn", aldus Jakobs bij Voetbal International. Een transfer naar de Königsblauen zou voor de spits ideaal zijn vanwege de korte afstand naar zijn woonplaats.
Sky spreekt dat echter tegen. De Duitse sportzender meldt dat de spits van Ajax helemaal niet voorkomt in de plannen van Schalke. "Weghorst werd enkele weken geleden door zijn zaakwaarnemer aan de club aangeboden, maar hij speelt 'absoluut geen rol in de overwegingen van de Ruhrclub, omdat Schalke andere plannen heeft.'"
Weghorst beschikt bij Ajax over een aflopend contract en de verwachting is dat beide partijen deze zomer uit elkaar gaan. De spits wordt al geruime tijd nadrukkelijk in verband gebracht met FC Twente.
Toch zijn er meer kapers op de kust. Ook het Benfica van trainer José Mourinho wordt genoemd als mogelijke bestemming. De Portugese grootmacht zou in de ervaren Oranje-international een welkome versterking zien voor de aanvalslinie.
