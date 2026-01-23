Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sky Sports over Ajax-target: "Arsenal wil hem niet laten gaan"

Amber
bron: Sky Sports
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Arsenal is volgens Sky Sports voorlopig niet bereid mee te werken aan een vertrek van Christian Nørgaard. Daarmee lijkt een eventuele overstap van de verdedigende middenvelder naar Ajax van de baan, al is de deur niet volledig dicht.

Sky Sports-journalist Dharmesh Sheth schetst de situatie. "De laatste weken is er veel te doen over Ajax en Nørgaard in de Nederlandse media", aldus Sheth. "Hij heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld in de Premier League, maar Arsenal staat vooralsnog niet open voor een transfer."

Ajax onderzocht de komst van Nørgaard eerder deze week nog serieus, maar moet die piste voorlopig laten rusten. Toch plaatst Sheth een kanttekening. "Arsenal heeft een zeer sterke selectie en hij krijgt momenteel niet de minuten die hij zou willen", nuanceert de journalist, waarmee hij aangeeft dat een transfer op termijn niet volledig is uitgesloten.

De Deense middenvelder maakte afgelopen zomer voor net geen twaalf miljoen euro de overstap van Brentford naar Arsenal. Tot dusver kwam hij dit seizoen slechts drie keer in actie in de Premier League. Met het oog op de WK-kwalificatie, waarin Denemarken via de play-offs een ticket moet zien te bemachtigen, zou meer speeltijd voor Nørgaard een belangrijke factor kunnen worden.

Ajax blijft ondertussen verder kijken op de transfermarkt en heeft naast Nørgaard ook andere opties voor de positie van controlerende middenvelder in beeld.

