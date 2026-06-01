'Slecht nieuws voor Ajax: transferwaarde Sutalo neemt verder af'

Josip Sutalo heeft een teleurstellend seizoen gedraaid als centrale verdediger van Ajax. De verdediger staat er daarmee ook op Transfermarkt ook steeds minder op.

Zijn transferwaarde is sinds de laatste update, volgens Transfermarkt, verder gedaald. Daarmee is Sutalo nog maar 12 miljoen euro waard. Ter vergelijking: hij begon het seizoen met een transferwaarde van 24 miljoen euro.

Sutalo speelde dit seizoen in 31 wedstrijden mee namens Ajax. Daarin scoorde hij geen enkele keer en was hij ook geen aangever. In een elftal dat wemelde van onzekerheid, ging Sutalo mee in het niveau.