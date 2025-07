Slecht nieuws voor Vitesse; club krijgt proflicentie niet terug

"De beroepscommissie concludeert dat er sprake is van een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem en een gebrek aan transparantie. Dit patroon is naar het oordeel van de beroepscommissie structureel, ernstig en hardnekkig gebleken. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat intrekking van de licentie terecht is", zo schrijft de KNVB in een verklaring.

Vitesse heeft nu nog maar één mogelijkheid om de proflicentie terug te krijgen, en dat is via de rechter. Een spoedzetting voor de start van de Keuken Kampioen Divisie is de laatste hoop voor de Arnhemmers, maar advocaten geven in gesprek met de NOS aan dat de kans op succes daarop niet groot is.