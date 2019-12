Geschreven door Jelmer Jager 18 dec 2019 om 20:12

Ajax heeft de volgende ronde van de beker bereikt na een nipte zege op Telstar. De Amsterdammers boekten een 3-4-zege.

Erik ten Hag wijzigde zijn ploeg op een aantal posities. Enigszins verrassend stond Onana gewoon onder de lat. Naast de geblesseerden kregen Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico rust. Achterin begonnen Dest, Schuurs, Martínez en Mazraoui. Op het middenveld kregen naast Van de Beek ook Gravenberch en Ekkelenkamp een basisplaats. Voorin stonden Tadic, Huntelaar en Lang. Op de bank zaten onder andere de talenten Jurriën Timber en Sontje Hansen.

Ajax liet Telstar in de slotfase even stormen. De thuisploeg kwam er een aantal keer dreigend uit, maar echte kansen leverde het niet op. Na dik tien minuten kreeg Ajax een kansje toen Tadic een voorzet van Lang niet goed wist te controleren en daardoor eigenlijk een kans wist te creëren voor zichzelf. De keeper van Telstar lette goed op. Ajax was slordig en stichtte in de beginfase eigenlijk nauwelijks gevaar. De eerste échte kans was gelijk raak: Noa Lang tikte eenvoudig binnen na een lage voorzet van Van de Beek! Niet veel later pakte Van de Beek wederom de hoofdrol. De middenvelder liep diep en kwam met een goede actie op de achterlijn langs zijn directe tegenstander. Via Tadic kwam de bal voor de voeten van Dest, die vervolgens hard en hoog raak schoot: 0-2!

Ajax bleef vervolgens vaak slordig. Af en toe brak Ajax er uit en combineerde het er uitstekend doorheen, maar ontbrak het aan de eindfase. Op slag van rust kopte uitgerekend Korpershoek, werkzaam als jeugdtrainer op De Toekomst, raak uit een corner: 1-2.

Ajax begon uitstekend aan de tweede helft. Een hard schot van Tadic belandde op de vuisten van de Telstar-doelman. De rebound was een simpele intikker voor Ekkelenkamp: 1-3! Zo’n tien minuten later scoorde Ajax op schitterende wijze de 1-4. Van de Beek speelde zich knap vrij en hield goed het overzicht. Hij gaf de bal op de vrijstaande Dest, die fantastisch raak krulde. Telstar wist opnieuw via een corner iets dichter bij Ajax te komen. Dit keer ging de bal in het doel via Benamar.

Telstar kreeg wat meer geloof en voetbalde beter dan Ajax, dat steeds slordiger werd. Toch kwam het er wel zo nu en dan nog goed uit. Onder andere via Lang en Tadic. De Serviër probeerde het één keer vanuit de middelcirkel toen hij de doelman net iets te ver voor zijn doel zag staan. Helaas ging zijn bal rakelings over de lat heen. Sontje Hansen mocht vlak voor tijd invallen en maakte daarmee zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen vrijdag debuteerde hij nog in Jong Ajax. Nog geen minuut later verdedigde Ajax niet goed, waardoor Telstar de 3-4 wist te maken. Een hectische en slordige slotfase brak aan, maar uiteindelijk maakte de thuisploeg geen aanspraak meer op de gelijkmaker. En zodoende wist Ajax de volgende ronde te bereiken.