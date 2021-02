Geschreven door Jordi Smit 25 feb 2021 om 21:02

Ajax is door na de volgende ronde van de Europa League. De Amsterdammers wonnen dankzij doelpunten van Davy Klaassen en David Neres met 2-1 van OSC Lille, nadat de club afgelopen week al een 1-2 overwinning boekte op de Franse koploper. Eenvoudig was het duel echter niet voor Ajax.

De ploeg van Erik ten Hag leek na de overwinning van een week geleden een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar in de openingsfase kwam de thuisclub al in de problemen. Waar het Lille afgelopen week niet goed lukte om druk op de helft van Ajax te krijgen, slaagden de bezoekers daar deze keer wél in. Onder meer Edson Álvarez, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch raakten de bal op het middenveld veelvuldig kwijt, waarna Ajax voortdurend tientallen meters terug moest. Bij de eerste kans van Lille greep Maarten Stekelenburg echter goed in, waarna Lisandro Martínez de bal van de doellijn afhaalde. Vervolgens viel Xeka in het strafschopgebied van Ajax neer, maar de scheidsrechter weigerde om een strafschop te geven.

Hoewel Lille in de openingsfase de grootste kansen had, kwam Ajax op voorsprong. Een vrije trap van Dusan Tadic kwam op het hoofd terecht van de vrijstaande Klaassen, die de bal tegen de touwen aan kopte. Ook na het doelpunt bleef Ajax echter balverlies leiden en kwamen de Fransen er keer op keer gevaarlijk uit. Onder meer Weah en Sanches kregen een aantal mogelijkheden om Stekelenburg onder vuur te nemen, maar de Fransen bleken in de eindfase niet scherp genoeg om een doelpunt te maken. Vlak voor rust maakte Martínez nog een slippertje door zijn tegenstander in zijn rug niet op de merken. Zijn medespelers waren echter scherp genoeg om een grote kans te voorkomen.

Ten Hag had in de rust de tijd om wat tactische omzettingen te doen, maar die waren niet genoeg om de aanvalsdrift van Lille in te tomen. Vlak na de theepauze kreeg Sanches al de eerste mogelijkheid, maar zijn poging ging hoog over. Tien minuten daarna besloot de oefenmeester voor het eerst in te grijpen door Brian Brobbey binnen de lijnen te zetten. Met de fysiek sterke spits kreeg Ajax wat meer grip in het centrum van de aanval. Ondertussen bleef Lille echter kansen creëren en kreeg Ajax de slordigheid maar niet uit zijn spel. Desondanks kreeg Ajax na een uur spelen enkele grote kansen via Tadic, Neres en Klaassen, maar het drietal lukte het niet om de bevrijdende 2-0 te maken.

Een kwartier voor tijd maakte Martínez met een schouderduw een overtreding in het strafschopgebied, waardoor de bezoekers een penalty kregen. Yazici schoot deze feilloos binnen, waardoor de Fransen slechts één goal nodig hadden om een verlenging af te dwingen. Lille rook kansen en zette Ajax nóg hoger op eigen speelhelft vast. Het werd daardoor een hectische slotfase, maar twee minuten voor tijd maakte Neres aan alle illusies van de Fransen een einde. Een voorzet van Tadic kwam op het hoofd van Brobbey terecht, die op zijn beurt Neres bereikte. De Braziliaan hoefde de bal alleen nog binnen te lopen: 2-1. Het was de genadeklap voor Lille, dat in de blessuretijd weinig gevaar meer stichtte.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch (90′. Kudus), Klaassen; Antony (55′. Brobbey), Tadic, Neres (89′. Idrissi)